Risto Mejide, atendido por los servicios médicos tras la actuación de Peter y Anny: ''Me ha roto la mano''

Peter y Anny han llegado desde Gran Canaria hasta al teatro más famoso de la televisión para, según sus propias palabras, ‘’hacer algo que no se ha visto en ‘Got Talent España’’, algo denominado ‘la cuna rusa’.

Sin poder cerrar la boca y con los ojos como platos, los espectadores no han podido apartar la mirada del número dominado por una mezcla de fuerza y equilibrio junto con peligrosas acrobacias que parecían imposibles.

Por suerte, al miembro del jurado no le ha ocurrido nada preocupante y, entre risas, lo ha comentado con el resto de sus compañeros: ‘’¡Casi me saca el brazo!’’.

Paula Echevarría ha sido la primera en pronunciarse: ‘’Yo la verdad es que nunca había visto nada así, me habéis hecho pasar miedo, pero del miedo que mola. Lo que más me ha impactado es que el sonido de los cuerpos se oye cuando le coges y me ha impactado muchísimo’’.