El dúo 'SideShow Ópera' sorprende con un giro inesperado en su actuación: ''No sé cómo gestionarlo''

Nick y Lindsay forman el dúo ‘SideShow Ópera’ . No son solo compañeros de trabajo, admiten llevar casados más de diez años y siete actuando juntos. La pareja llega a ‘Got Talent’ con un claro objetivo: ‘’Estamos deseando mostraros el secreto de un matrimonio feliz’’, afirma Lindsay.

La inesperada actuación ha provocado los gritos del público de todo el teatro y tanto Edurne, como Paula Echevarría no han podido evitar taparse los ojos ante el temor de que algo malo sucediese, pero no ha sido así y al dúo le ha salido el espectáculo redondo.

Paula Echevarría ha sido la primera en pronunciarse: ‘’Tengo que decir que he estado entretenida todo el rato, pero todavía no sé cómo gestionarlo’’. Por su parte, Edurne les ha agradecido su actuación, pero ha explicado que ‘’hay disciplinas que intentes juntar, no queda bien’’.