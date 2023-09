La estremecedora poesía de Clara dedicada a su trastorno alimenticio: "Me estoy muriendo, necesito ayuda"

Clara Madrid tiene 22 años y ha llegado hasta ‘Got talent España’ decidida a “hacer algo sobre el escenario que nunca antes se ha hecho ” en la edición española del programa. Clara tenía un propósito con su actuación: “ Quiero que Risto me entienda cuando cuente mi historia, esta actuación se la dedico a mi madre y a mi hermana por ser el apoyo esencial para los momentos duro que he pasado y aún hoy sigo pasando”.

Clara es poetisa y la poesía para ella ha sido literalmente un salvavidas: “Hace cinco años me diagnosticaron anorexia y no era capaz de contarle a nadie cómo me sentía, solo podía expresarlo a través de la poesía (…) Empiezas a perder peso y acabas tocando fondo de una manera tremenda ante la cual tienes que decidir si quieres vivir o morir (…) Mi madre y mi hermana han sido mi mayor apoyo (…) Quiero dedicar mi actuación a todas esas personas que sufren un TCA y que piensan que no se puede salir, es duro, yo aún hoy sigo en tratamiento pero se puede salir”.