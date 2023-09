Risto, emocionado con la increíble voz de Anna: ''Cuando te olvidas de todo y disfrutas es que hay un pedazo de artista en el escenario''

''Mis hijos no saben que voy a cantar aquí'', explica Anna que ha bajado desde el público con la excusa de ir al baño para preparar su entrada al escenario de ‘Got Talent’ . Llega desde Ucrania, es cantante de Ópera y quiere darles a sus hijos una increíble sorpresa.

Sus hijos desde el público no han podido hacer otra cosa que asombrarse y sonreír ante la presencia de su madre en el escenario. Anna ha querido mandarles a sus hijos un mensaje de fuerza : ‘’Estoy aquí porque quiero demostrarles a mis hijos que hay que amarse los unos a los otros porque la vida es el mejor y más preciado regalo en el mundo’’.

‘’Lo que acabas de hacer Anna, esa voz clara, limpia, potente, tan bonita…lo que acabamos de ver es una actuación de ópera, no un casting’’, ha comenzado explicando Paula Echevarría.

Edurne le ha mostrado su admiración: ‘’Ha sido pura perfección, Tienes un don, por mucho que lo trabajes y lo practiques hay gente que tiene esa voz y gente que no. Me tenías alucinada, por un momento he desaparecido de ‘Got Talent’ y estaba en otro mundo’’.