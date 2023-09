Uekusa fue un participante de la cuarta edición de ‘Got Talent España’ que no solo cautivó a Paz Padilla , sino que se hizo viral con su actuación : “es de las más vistas en redes en la historia del programa”. Nada más verle sobre el escenario, Edurne le ha reconocido: “¡Ha vuelto!”, dice, entusiasmada. La reacción de Risto Mejide no es la misma.

Mr. Uekusa llega dispuesto a ganar, pues no piensa desaprovechar esta segunda oportunidad que le han dado. Para ello ha preparado un nuevo show de lo más divertido y lo da todo hasta el punto de quedarse desnudo sobre el escenario mientras hace rápidos movimientos para no tirar diferentes objetos.

Este participante se gana en seguida a público y jurado con su peculiar actuación hasta el punto de gritarle eso de “¡pase de oro, pase de oro!”. De hecho, Florentino Fernández tiene intención de pulsar el botón dorado y sus compañeros no le han seguido el rollo… aunque no todos. Risto Mejide no se ha sumado.