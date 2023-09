Los hermanos Bilak dejan a Paula Echevarría con la boca abierta: ''Habéis hecho cosas increíbles, sois unos cracks''

Paula Echevarría , por su parte, ha querido destacar su técnica: ‘’Habéis hecho cosas increíbles, en cada una de las figuras que hacéis se veía perfectamente cada músculo que estaba implicado. No he podido cerrar la boca en toda la actuación, sois unos cracks’’.

Flo le ha dado un poco de humor a su valoración y ha destacado el trabajo de los hermanos: ‘’Yo estoy viendo músculos que yo no tengo’’. Risto no ha tirado por tierra el trabajo del dúo, pero ha admitido que ''no le ha impresionado el número'' y le ha dado un no, mientras que el resto de sus compañeros les han dado tres síes.