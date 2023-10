Un inesperado dúo deja al jurado maravillado: ''Las letras que forman parte de una canción también son poesía''

La increíble voz de él y la manera de transmitir de Raquel recitando han maravillado tanto al público como al jurado que no han podido evitar romper en aplausos en cuanto la actuación ha acabado.

Raquel ha explicado que cada uno creó su parte por separado y que, más tarde, fusionaron ambas para crear el show. Ante sus palabras, Risto ha sido muy sincer o: ‘’Es que a mí me gustan por separado’’, pero, aun así, el presentador ha alabado la actuación del dúo.

Edurne también ha quedado maravillada: ‘’Me ha encantado, yo creo que las letras que forman parte de una canción también son poesía, entonces es ponerle música a la poesía que no es para una canción y aportar también poesía que no tiene música a las canciones, me ha gustado mucho, felicidades’’.