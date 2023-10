Pleno de botones rojos para la actuación de Jürgen: la extraña habilidad de este alemán no convence al jurado

“No es lo que haces, si no cómo lo haces”: Jürgen Kern asegura que tiene un talento especial y quiere mostrárselo a los miembros del jurado de ‘Got talent’ y al público español. Este alemán viene desde la Selva Negra y no ha acudido solo, lo hace en compañía de su mejor amigo, su perro Lucky.

El alemán asegura que es el único en el mundo con este talento, que no es otro que el de cantar silbando con los dedos. Con una facilidad pasmosa, Jügen ha interpretado ‘Let it be’ de The Beatles.