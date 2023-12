Jaime Caravaca no consigue convencer a Risto en esta segunda actuación: "No me has hecho reír"

Florentino Fernández, Paula Echevarría y Edurne han quedado encantados con la actuación de Jaime, un número en el que no han parado de reír. Quien en esta ocasión no ha sido convencido es Risto Mejide: “No me has hecho reír ni una sola vez, lo siento”. Sin embargo, Risto ha puesto en valor la gran idea de Jaime Caravaca de presentar en cinco minutos cinco formas distintas de hacer reír.