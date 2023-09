Risto Mejide da su pase de oro en solitario al humor de Jaime Caravaca: "Esto es talento puro"

Todos los presentes han aplaudido, Risto lo ha hecho hasta de pie. "Me lo he pasado muy bien, a mí esto me divierte mucho", ha dicho Pau Eche. "Me parece complicadísimo, hay que ser muy rápido", ha añadido Edurne. "Se te ve un tío seguro de ti mismo que lo flipas. Nos has demostrado un ingenio tremendo, has dejado una vacilada aquí que lo flipas. Eres un crack", le ha dicho su admirado Flo.