Next Level decepciona a Risto Mejide con su actuación en la final: ''Se ha quedado corto y me da rabia''

Next Level recibió el pase de oro del jurado en la segunda semifinal después de conseguir bailar la música clásica de Bach a ritmo de hip hop y ahora están en la final para cumplir su sueño: ganar ‘Got Talent’.

Risto Mejide ha sido el primero en pronunciarse, pero ha sido bastante crítico: ‘’Qué rabia, cuando ves un grupo bueno perpetrar un número que quizás no va a competir al nivel que me gustaría, me da rabia. Creo que como numero para una gran final se ha quedado un poquito corto’’.