Next Level, pase de oro del jurado tras conseguir bailar la música clásica de Bach con ritmos de hip hop

El reto lanzado por Risto Mejide no era nada fácil, pero parece que no hay nada que se le resista a este grupo de bailarines. No solo lo han aceptado, sino que lo han resuelto con bastante éxito . Las valoraciones han sido muy positivas.

Tal ha sido la impresión que ha causado en el jurado, que no han dudado en otorgarle el pase de orto conjunto. “Este programa, que me da muchos disgustos, pero alguna alegría, de vez en cuando me hace regalos. Que un grupo joven haya aceptado este reto y actualizar la música de un maestro, me hace sentir orgulloso”, ha opinado Risto.