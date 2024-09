'Ecoman' divide a Risto Mejide y Tamara Falcó: "La verdad es que me das un poco de miedo"

Alfonso viene desde Portugal y tiene una extraña habilidad: "Yo hablo todo el tiempo haciendo eco"

A Tamara Falcó le alucina la actuación, pero su compañero Risto no piensa lo mismo: "No entiendo nada"

Esta primera gala de 'Got talent España' ha arrancado con una actuación de lo más peculiar. Alfonso aparecía en el escenario del programa y con él un molesto eco que hacía pensar a los jueces que se trataba de un problema con el sonido, pero no. Este portugués, que se denomina a sí mismo como 'Ecoman', tiene la habilidad (y la costumbre) de hablar produciendo eco constantemente.

Desde su presentación hasta el final de su número Alfonso ha mostrado este extraño talento nunca visto hasta ahora en las diez ediciones de 'Got talent España'. El concursante ha enseñado cómo suena el eco montaña, el eco muelle o hasta el eco boomerang: "No puedo con él, si le tengo así todo el día me lo cargo", bromeaba Paula Echevarría.

Florentino Fernández, que estaba encantado con la actuación, aplaudía emocionado porque él mismo imitaba sonidos desde que era pequeño: "Me encanta lo que haces, yo de pequeño imitaba el sonido de las alarmas de los coches y me quedaba con todo el mundo".

Tamara Falcó, que no podía creer lo que estaba viendo, se reía a carcajadas, algo que Risto no comprendía del todo: "No entiendo lo que acaba de pasar sobre el escenario ahora mismo", se preguntaba. "Pues que ese señor hace eco", le contestaba Tamara irónica arrancando el aplauso del público. Tamara comprobaba en primera persona el mood de su compañero de mesa: "Me da miedo este señor, Paula, creo que mi conversación con Risto acaba aquí", se reía.

La valoración del jurado para Alfonso (Ecoman)

Llegaba el momento de la valoración. Para Florentino y para Paula esta primera actuación merecía un rotundo sí por su originalidad y por la habilidad vocal del concursante: "Para mí es un sí, sí, sí, sí", bromeaba Flo imitando su eco. Tamara, encantada, aplaudía el número y le daba otro sí: "Mil gracias por tu actuación porque la he disfrutado muchísimo y tienes un gran talento, para mí es un sí".