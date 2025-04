Mientras Laura Madrueño le decía unas bonitas palabras y Anita no podía evitar las lágrimas con su marcha: "Estoy jodi*, creo que se me nota en la cara, no te voy a mentir". La que no sabía que se dirige a 'Playa Misterio', donde se iba a encontrar con Manuel, Ángela y Nieves, la que enloquecía a volver a verles y se mostraba feliz de poder seguir en la aventura.