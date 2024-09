La canción educativa de Guillermo y su clase de primaria se llevan el pase de oro de Tamara Falcó

Guillermo Duque Medina tiene veintiocho años y es profesor de segundo de primaria en Madrid. Durante sus clases , no duda en motivar a sus pequeños alumnos con actividades de lo más creativas, dinámicas e inspiracionales , aunque, su gran reto ha sido acudir junto a ellos a las audiciones de la décima edición de ‘Got Talent España’. Lo que no se esperaban ninguno de ellos es que volverían a clase con el pase de oro de Tamra Falcó.

Este profesor, cuyo nombre artístico es Guillermoproff, mezcla sus dos pasiones en el aula : la música y la educación . “Al cantar, los niños, no sólo aprenden, sin que van felices a clase", confiesa antes de subirse al escenario. Y son justamente esa felicidad y esas ganas de aprender es lo que ha fascinado tanto al jurado como al público presente en el teatro. Así ha sido su paso por ‘Got Talent España 10’.

Una vez disfrutado del espectáculo, tocaba valorar. “Sois maravillosos y no sabéis la suerte que tenéis de tener un profe como el que tenéis porque así es como debe ser la educación. La educación debe ser algo que nos guste, que nos divierta, que vayamos al cole contentos”, ha querido resaltar Paula Echevarría durante su intervención.

El público no paraba de gritar “¡pase de oro!” para estos pequeños grandes artistas, pero no hacía falta que tuvieran que convencer a Tamara Falcó, pues ella lo tenía “mega claro”. Después de llamar a algunos de los alumnos para que se sentaran en las sillas de los miembros del jurado (el que hacía de Risto no podía estar sin unas características gafas de sol), ha tenido lugar el maravilloso momento: primer pase de oro de Tamara Falcó en la historia de ‘Got Talent’ y… ¡por todo lo alto!