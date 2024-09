Magic Jose "deja loco" a Risto con su número de ilusionismo: "No consigo entender cómo lo has hecho"

Magic Jose ha revolucionado el plató de 'Got talent'. Este mago llegado desde Cádiz ha traído la magia hasta este primer programa de la temporada y lo cierto es que lo ha hecho con un número que ha dejado con la boca abierta a los miembros del jurado y al público.

Los miembros del jurado, uno a uno, debían elegir un número de la pizarra que Magic Jose traía y en la que aparecían números del 1 al 16 . Tras esto, él tacharía los números que había en esas filas quedando cada vez menos entre los que elegir. Finalmente los escogidos eran el dos, el ocho, el once y el trece .

Tras unos instantes sin ni siquiera poder mediar palabra, Risto Mejide le confesaba al mago que lo que había hecho sobre el escenario tenía un gran valor, porque impresionarle a él no es tarea sencilla: "Le estoy dando todavía vueltas pero no consigo adivinar cómo lo has hecho".