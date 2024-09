El Koala se presenta a 'Got Talent' disfrazado de cerdo: "No me des consejos, dame jamón"

La canción que ha escogido el Koala para deslumbrar en estas audiciones viene muy acorde con el disfraz que lleva puesto: ‘No me des consejos, dame jamón’. Fiel a su estilo rockero , el Koala ha cogido su guitarra eléctrica para comenzar su actuación, aunque poco ha tardado Tamara Falcó en unirse a Risto Mejide y presionar también el botón rojo para dejar constancia de que no le estaba gustando nada de lo que estaba viendo sobre el escenario.

“No me des consejos, dame jamón. Si es de pata negra, mucho mejor”, ha repetido en varias ocasiones este cantante sobre el escenario mientras Paula Echevarría y Flo celebraban el pegadizo estribillo de su nueva canción. “Me lo he pasado de lujo”, confiesa el artista cuando recibe los aplausos por parte del público.

Florentino Fernández y Paula Echevarría lo tienen claro, para ellos es un sí, algo que no entiende Tamara Falcó: “Yo es que aún no entiendo por qué te llamas Koala, estás vestido de cerdo, pides jamón…”. Y es que la Marquesa de Griñón no sabe quién es el Koala ni conoce el exitazo que le lanzó a la fama hace dieciocho años: “Ah, es que me debió de pillar fuera”, dice cuando le intentan explicar el pasado de este artista.