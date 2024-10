Francois Ouimet no convence para nada a Tamara Falcó: "Hacerse un viaje tan largo para una chorrada así"

Francois Ouimet tiene 53 años y ha llegado hasta 'Got talent España' para mostrar un talento muy especial e inesperado para los miembros del jurado. Francois se presentaba hablando sobre su gran habilidad para tocar "su instrumento especial" . Lo que en un principio era un simple violín acababa convirtiéndose en otra cosa muy distinta...

Tamara Falcó sin embargo no ha entendido el número de Francois y hasta ha intentado pararlo: "Con lo bien que lo estabas haciendo al principio con el violín y luego mira, eso no era ni música, era ruido, para mí es un no". Risto, para sorpresa de todos, provocaba que Francois tenga una segunda oportunidad en el programa: "¡Para mí es un sí!".