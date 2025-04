La ruptura definitiva de la pareja se producía hace escasamente un mes y, por este motivo, sus sentimientos siguen a flor de piel. “Sigo enamorado de ella” , asegura tajantemente. Con lágrimas en los ojos, el creador de contenido asegura: “Lo que siento es fuerte y si, después de todo, sigo eligiendo a Andrea es porque la quiero” . A pesar de que el catalán no ha escondido la decepción que siente por la situación que está atravesando, se sincera frente a las cámaras de mtmad.

Aunque Joel ha confesado que ha “sufrido bastante” por la ruptura que acaban de vivir, los sentimientos por el amor de su vida “no han cambiado”. Tanto es así que el influencer no cierra la puerta a un futuro juntos: “No la he olvidado, la vida da muchas vueltas”. Pese a los rumores de una posible nueva relación del influencer, no esconde que sigue enamorado de Andrea.