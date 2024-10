Juan Carlos Coronel se mete al jurado en el bolsillo cantando ópera y flamenco: "Me has transportado al Teatro Real"

Este madrileño de 45 años ha decidido dedicarse a su sueño: la música

Florentino Fernández se “teletransporta” con la voz de Juan Carlos: “Me has recordado a los espagueti carbonara”

Juan Carlos Coronel viene desde Madrid, tiene 45 años y es una grandísimo artista. Pese a que su gran pasión es la música, Juan Carlos se ha dedicado profesionalmente a todo tipo de trabajos hasta que un día decidió que había llegado el momento de perseguir su sueño: “Mi familia me apoyó al cien por cien, me dijo que si no me dedicaba única y exclusivamente es que estaba loco”.

Con una gran emoción, Juan Carlos se ha presentado en el escenario de ‘Got talent España’ y le ha confesado a los jueces que llega hasta el programa con una misión: la de mostrar a los artistas que con pasión y trabajo pueden conseguir dedicarse a su pasión.

La valoración del jurado para Juan Carlos Coronel

Tras la actuación de Juan Carlos Coronel entre los miembros del jurado había discrepancias. Para algunos de ellos el concursante tiene un gran talento cantando y para alguno que otro su forma de cantar no transmite lo necesario.

A Florentino Fernández la manera de cantar de Juan Carlos le recuerda a algo que le encanta: A mí me ha encantado, Juan Carlos, al escucharte cantar en italiano me has transportado a… a los espagueti carbonara”.

Tamara Falcó sí ha sentido la pasión del cantante y hasta le ha imaginado sobre el mayor de los escenarios: “Cuando te he escuchado a mí donde me has transportado es al Teatro Real, enhorabuena, para mí es un sí”.