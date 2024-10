El trío japonés 'Wannabes' no consigue conquistar a Risto Mejide: ''Me habéis ahorrado un viaje a Japón, ya no voy''

Tras la actuación, Risto Mejide se ha quedado sin palabras y ha bromeado: ''¿Qué les dan en el avión cuando vienen?''. Tamara Falcó se ha sincerado: ''Estos shows como que no los acabo de entender, pero de todos los que he visto este es el que mejor me ha parecido.

''A mí me habéis ahorrado un viaje a Japón que tenía pendiente, ya no voy a ir'', ha criticado Risto, para acto seguido, pulsar el botón rojo y darle al trío un 'no'. Tamara Falcó ha sorprendido con su decisión: ''Para mí sería un no, pero me habéis caído muy bien, venga sí''.