Risto Mejide aplaude el mensaje de 'Flick Flock Danza' por la integración: "El arte ha de ser inclusivo, sino no es arte"

El grupo 'Flick Flock Danza' ha llegado desde Cádiz a 'Got Talent' con una coreografía perfecta y demostrando que la integración siempre es la opción correcta . Su actuación ha conseguido emocionar a todos los miembros del jurado, que han alabado la alabado la labor de su coreógrafos.

"Creo en la inclusion. El arte ha de ser inclusivo o no es arte. El talento ha de ser inclusivo o no es talento. El día que un actor con síndrome de Down deje de ser noticia, lo habremos conseguido", les decía Risto antes de llevarse los cuatro 'Sí'.