Aya, de 17 años, emociona con su historia, su voz y su actuación: "Sufrí bulimia y la música me salvó la vida"

Aya tiene 17 años y es una luchadora. A temprana edad, ha superado un trastorno alimenticio que comenzó en el instituto. Gracias a la música, Aya pudo salvar su vida: "Yo me autodestruía. No pensaba en otra cosa que no fuera comer para luego vomitar. Para mí la bulimia era mi desahogo tóxico, pero la música me está salvando la vida", explicaba la joven.