Hanna es la compañera de vida de Laura. Comparten aficiones, vida, trabajo... Juntas todo el día, llegaron a 'Got Talent' con la intención de pasarlo bien y finalmente 'Dog Dancing' se ha colado en la final . Quisieron demostrar que el perro es el mejor humano del hombre y, sobretodo, lanzar un mensaje muy importante.

El maltrato y el abandono animal sigue siendo un problema muy grave hoy en día. Algo que no se puede permitir. Así que 'Dog Dancing' aprovechó la final de 'Got Talent' para reivindicar los derechos de los animales con un espectáculo de lo más ameno pero también cargado de significado. ¡Y no han estado solos!