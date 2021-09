Javier Rufo y sus esferas eternamente inseparables: "Me he quedado muerta, no entiendo nada. Además no se puede hacer más lento"

"No se puede hacer más lento", era el nombre de sus shows, y Rufo también ha cogido prestado este nombre. Y solo con dos esferas y una chistera ha creado un ambiente mágico. "Es muy bonito el momento que has creado en este teatro", le ha dicho Dani Martínez, mientras que Edurne se ha quedado muerta, "no entiendo nada. Además no se puede hacer más lento".