Risto y Edurne le dan su pase de oro a Rosa María por su "número perfecto": "Está dedicado a todos los abuelos por todo ese cariño que me han transmitido"

"Sabéis lo que pasa Rosamaría, que yo no debería estar aquí juzgándote a ti. Te hemos acogido en este país y tú a cambio has estado en la zona 0 en el momento más complicado en nuestro país y encima tu talento ha ayudado a nuestros mayores a llegar hasta aquí. Para mí esto es el número perfecto ", ha subrayado Risto.

“Mi camino se torció en la adolescencia. Mi situación era bastante chunga, me sentía frustrado, impotente, solo. Entonces te pierdes en la calle, cogí el camino de las drogas. La cocaína me destrozó la vida, me hizo perder la cabeza y a la que me quise dar cuenta había agredido a la persona más importante del planeta”, explicaba Samuel. Además pasó un año en la cárcel por agredir a su madre. Ahora se ha subido al escenario para contar su historia.