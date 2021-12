Jorge Pineda fascina a Risto una vez más: "Me pasaría horas escuchándote"

Jorge Pineda elige un tema compuesto por él para la final de 'Got talent'

Alejandra, la hija de Jorge Pineda, le sorprende tras su actuación: "No me lo esperaba, ella es muy vergonzosa"

Vanesa Martín y Vicente Amigo mandan un mensaje a Jorge: "¡Viva la música!"

Jorge Pineda dejaba a todos alucinados en su actuación en audiciones. Este joven agricultor se atrevió a dar el paso y demostrar ante toda España que su sueño podía hacerse realidad. En audiciones consiguió el pase de oro conjunto de Risto Mejide y Dani Martínez, y en semifinales el pase conjunto de todos los miembros del jurado.

Jorge se estrenó en 'Got talent' con un tema propio que casi no logra cantar por un ataque de nervios y en esta final del programa Pineda vuelve a escoger un tema propio: 'Agárrame'. Con una luz tenue y la compañía de su guitarra Jorge lo ha vuelto a hacer: ha vuelto a poner en pie al público de 'Got talent España'.

Los miembros del jurado han comprobado que no se equivocaron en su decisión y que lo de Jorge Pineda es verdadero talento: "Cuando tú cantas me da igual lo que cantas, solo quiero escucharte a ti, eso solo me pasa con la gente que es muy, muy buena, estaría horas escuchándote en un concierto", le confesaba Risto.

Dani Martínes ha elegido recordar al fallecido Pau Donés para valorar la actuación de Jorge: "Bonito, todo lo que haces es bonito". Edurne ha felicitado al cantautor por todas y cada una de sus actuaciones: "Enhorabuena, lo haces genial".

Jorge Pineda, sorprendido por su hija Alejandra