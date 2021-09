Risto marca la X en la actuación de Jumpplus World porque ya ha tenido suficiente: "Sois buenísimos, para mí es un sí"

Jumpplus World, es un grupo de gimnastas de entre 28 y 37 años, que han venido a demostrar a 'Got Talent 7' todo lo que se puede hacer con una comba .

Durante la actuación que combinaba a la perfección saltos y danza, Risto ha pulsado el marcador de la X. Y sus compañeros han alucinado porque no han entendido cómo no le podía gustar el número. Pero tenía una explicación. En cambio a Edurne, le ha encantado, "me ha gustado la manera de incorporar la comba a un espectáculo", ha asegurado.