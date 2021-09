La improvisada actuación de Mago Melgar: su hijo le ha hecho una encerrona en ‘Got Talent’

“No soy profesional, soy amateur”, ha explicado Mago Melgar (su nombre artístico), “yo esto no me lo esperaba”, aseguraba. Y bromeaba ante la clásica pregunta, ¿por qué te presentas a ‘Got talent’? “Yo no me he presentado, me ha presentado mi hijo”, contestaba, y a continuación, pedía una mesa para poder hacer su actuación.