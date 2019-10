Antonio y Manuel se han presentado a ‘Got Talent 5’ con un número en clave de humor: “Queremos dar alegría y sacar sonrisas”. Los concursantes han hecho percusión utilizando un peculiar método y, cuando Risto Mejide y Dani Martínez han querido probarlo, se han dado cuenta de que sus cabezas tienen un tamaño fuera de lo normal. Un gracioso momento que no ha servido para que los participantes conquisten al jurado: “Me he divertido pero os doy un no”, ha explicado Dani.