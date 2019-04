Por la donación de órganos, contra el fuego y por la igualdad: el paso de la Murga Zeta Zetas por 'Got Talent'

Sincronización, entonación y mensaje, esta es la combinación que ha convertido en ganadora de la cuarta edición de 'Got Talent' a la Murga Zeta Zetas. Y es que en cada una de sus actuaciones este grupo ha lanzado potentes mensajes de todo tipo: han promovido la donación de órganos, han luchado contra el fuego y han abogado por la igualdad. Así ha sido su paso por el programa.

Su audición: por la donación de órganos

Son de Tenerife y llegaron a 'Got Talent' emocionándonos a todos. Su primera actuación fue a favor de la donación de órganos y era especial para ellos ya que una compañera, tras someterse a varios trasplantes, falleció. "Hemos tocado el cielo, merecéis el botón dorado", les dijeron.

En contra del fuego en la semifinal

El segundo tema elegido fue el fuego. Las llamas invadieron hasta el último resquicio del plató para lanzar un mensaje: “Sé que por ser el fuego tengo un poder inmenso, capaz de lo más grande, de dar vida y calor y también, aunque no quiera, soy la causa de tragedias”. Con su canción hablaron de incendios forestales, de terrorismo y hasta del incendio de Notre Dame para acabar con un lema: “Aquí vengo yo y grito se acabó, más no, más fuego no, más vidas no”.