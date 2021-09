“Qué buena pinta tiene esto”, comentaba Edurne nada más ver aparecer a Nexart Percussion sobre el escenario de ‘Got Talent 2021’. Y lo cierto es que este grupo de jóvenes percusionistas es que no han decepcionado.

Tanto Edurne como Dani Martínez y Risto Mejide han valorado positivamente esta actuación, pero no solo su energía, también su coreografía nada improvisada. Vuelven a Barcelona con tres síes más que merecidos.

Por su parte, Donnestrings traen algo diferente, música de cuerda acompañada de la dulce voz de una de sus componentes para después compactar no solo sus instrumentos, sino sus voces a capella. Ellas también se llevan los tres síes del jurado.

Pero si ha habido una sorpresa en esta categoría ha sido la de Paula Malik, que ha hecho música con juguetes de animales: cerdos, vacas, patos, gallinas… Algo de lo más llamativo que no ha dejado a nadie indiferente. “Te voy a odiar toda la ida porque me has hecho reír y lo te lo voy a perdonar nunca”, dice Risto Mejide.