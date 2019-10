Nicola, el hermano de baile que Dani Martínez estaba buscando

Nicola Virdis, tiene 37 años es de Sassari y no habla ni una sola palabra de español. Bueno de español y no sabemos si de otro idioma porque no ha necesitado abrir la boca para pasar a la semifinal de ‘Got Talent’. Al ritmo de la música y con un gran sentido del humor, Nicola ha conquistado a Santi, quién le ha ayudado a realizar su número, a Santi, quién no ha dudado en salir a bailar con él y a las chicas, quiénes han terminado con dolor de mofletes de tanto sonreír. A quién no le ha hecho ninguna gracia el show de Nicola ha sido a Risto Mejide, quién antes de darle un “no”, le ha preguntado a Santi qué que iba a hacer en la semifinal si Nicola pasaba.