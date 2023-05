Después de cuatro galas de 'Got Talent: All Stars' que no han dejado a nadie indiferente y en las que hemos podido disfrutar de un total de 48 números, este sábado, a partir de las 22:00 horas en Telecinco, vamos a poder disfrutar de los mejores momentazos gracias al especial 'Got Talent: All Stars Mix' ¡No te lo piedas!