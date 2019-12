Risto Mejide flipa con el Dúo Caday: "Podríais protagonizar la película de 'Los Increíbles"

El primer talento del equipo de Eva Isanta en subirse al escenario en el ‘Gran show de Got Talent’ ha sido el Dúo Caday. A los bailarines acrobáticos solo les faltó el “Sí” de Risto en su primera actuación y han regresado dispuestos a conseguirlo. Su pasión y su destreza han conseguido poner al público en pie, y Paz Padilla ha vuelto a sentir que eran dos superhéroes. En esta ocasión, Risto no tenía que puntuarles, pero sí le has ha dicho que serían los acróbatas perfectos para protagonizar la versión humana de la película ‘Los Increíbles’.