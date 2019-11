Risto Mejide, en estado puro: de su amago de abandono, a hacer llorar a Edurne

Después de casi 300 actuaciones y a punto de dar comienzo los directos de ‘ Got Talent 5 ’, Risto Mejide se ha mostrado con cara de pocos amigos en la última gala y sus valoraciones han ido de mal en peor a medida que avanzaba el programa. Tal ha sido el desgaste del presentador , que hasta ha advertido con no volver a sentarse nunca más en la mesa del jurado .

Las advertencias de Risto Mejide

Risto no ha estado de humor en las últimas audiciones de 'Got Talent 5' y ha avisado a sus compañeros que, quizá, algún día echen de menos sus valoraciones. El presentador se ha mostrado muy firme en su posible abandono y Edurne se ha emocionado: "No me digas eso".