Sion tiene un reto durante su actuación en 'Got Talent'. Cantar "la canción más difícil del mundo". "La música siempre ha estado presente en mi vida, he salido de cuba para cantar y ser reconocido", cuenta el cantante. Tras interpretar la complicada pieza, el intérprete ha recibido la ovación del público y la enhorabuena del jurado. "A mí la canción no me ha gustado, pero reconozco la dificultad", ha confesado Risto.