Álex de las Heras, talento callejero de Cofidis, muestra su magia en ‘Got Talent’: “Es una oportunidad para crecer mucho más”

Todo el jurado le mostraba su apoyo: "No te preocupes, qué pena", decía Dani Martínez. "Lo has hecho muy bien, la base la tienes muy bien. No existe artista en este planeta, que no haya fallado, le haya salido regular o mal una actuación en un escenario, ni te preocupes", continuaba. "No pasa nada", añadía Risto Mejide. Por su parte, Edurne le mostraba su interés por poder verle otro día.