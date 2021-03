Yoni 'El Remache' quiere ganar 'Got talent': "Vengo con flamenco puro, ya es hora de que gane un bailaor"

Risto, que no ha perdido detalle de la actuación, ha remarcado algo que nunca antes había visto en un número de flamenco: “Los músicos te siguen a ti y no al revés, eso no es lo que solemos ver". Además, Edurne ha quedado enamorada de la forma en la que Yoni se dirigía a ellos: “Nos dedicabas tus movimientos, el baile era para nosotros”.