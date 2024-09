Así será la nueva edición de 'GH': Una nueva estancia en la casa, el plató más grande de la historia... y ¡salto a Nueva York!

La nueva edición del formato ha diseñado toda una serie de novedades y giros en su mecánica para seguir sorprendiendo a la audiencia -que tendrá un protagonismo especial, con una decisión incluso de mayor relevancia que las que han tenido que tomar hasta ahora- y a los protagonistas de ‘la vida en directo’, que será narrada con todo lujo de detalles con tres galas semanales con las que arrancará la primera semana del reality en Telecinco, dos señales 24 horas en directo y resúmenes diarios en primicia en Mitele PLUS, votaciones gratuitas para expulsar en Mitele y la última hora y contenido extra de la convivencia en Telecinco.es y en los perfiles oficiales de las principales redes sociales.

Posteriormente, se ha desatado la locura con la llegada de Jorge Javier Vázquez: su último 'Gran Hermano' de anónimos fue en 2018 y el reto para él es mayúsculo. Al pasar por la alfombra, Jorge Javier no dudaba en pararse donde se encontraban los seguidores del reality y tomarse unos 'selfies'.

Otro de los que ha pasado por la alfombra roja ha sido Pedro Oliva , ganador de 'Gran Hermano 4'. Al exconcursante se le veía cojeando, pero tranquilizaba a la audiencia: "Es temporal, se arregla" . Sobre si está feliz de estar en una presentación tan estelar como esta, aseguraba lo siguiente: "Estoy encantado de la vida. He venido desde el infierno del calor de Zaragoza y aquí veo que tenéis el aire acondicionado puesto en la calle. Es una maravilla. La gente es súperamable", bromeaba.

Adara Molinero, Marta Peñate, Suso Álvarez, Ismael Beiro, Liz Emiliano y Silvia Casado son algunas otras personalidades que han pasado por la alfombra roja del FesTVal de Vitoria-Gasteiz. En concreto, Silvia Casado, le daba un consejo a los futuros participantes de esta edición: que sean ellos mismos y no intenten imitar a nadie.

En pleno directo de 'TardeAR', Ana Rosa Quitana daba paso a Jorge Javier y Ion Aramendi, que se encontraban en la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria-Gasteiz. Los dos presentadores recordaban la fecha de estreno de 'Gran Hermano': el próximo 5 de septiembre. Además, Jorge Javier destacaba lo siguiente: "Cuando me escribe por redes y me dicen que quieren entrar, me llama la atención que es gente joven. El formato, que lleva ya 25 años, para la gente joven sigue siendo el gran formato clásico y de referencia".