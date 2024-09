Vanessa duda seriamente de su relación con su marido Javier: "Lo siento como un familiar, no como una pareja"

Las lágrimas de Vanessa en el confesionario de 'Gran Hermano': "No me siento deseada por él"

Vanessa y Javier tuvieron un punto de inflexión en 2015 de cinco días en donde se replantearon dejar la relación

La lacrimógena despedida de Vanessa y Javi en 'Gran Hermano': "Es la primera vez en trece años que nos separamos"

El matrimonio de cantantes gallegos formado por Vanessa y Javier querían entrar juntos en 'Gran Hermano', pero solo había sitio para uno. Javier renunció a favor de su mujer, pero se ha convertido en habitante de la casa secreta. Lo que no sabe la concursante gallega es que su marido está a pocos metros de ella. Pero el amor que siente Vanessa por su marido parece haber acabado. O al menos, eso ha dejado entrever con algún testimonio que ha soltado en la casa de Guadalix.

Vanessa aseguraba en el confesionario que es una persona que en el día a día es muy altiva: "Me siento una persona carpe diem, hay que vivir cada momento, cada segundo y cada instante. Cada cosa que te presenta la vida y exprimirla al máximo". La cantante tiene claro lo que siente por su novio, cosa que eso no va a cambiar desde su entrada al concurso: "Nunca puedes decir de este agua no beberé. Nunca puedes saber lo que puede pasar...".

Las dudas aparecen para una Vanessa que es consciente de que, a pesar de que está enamorada de él, necesita saber si le compensa "el renunciar a no tener un cariño que a lo mejor necesito". Además, confesaba que durante el casting de 'GH', Javier señaló que no estaba tan enamorado como el primer día: "A mí ese tipo de cosas me está haciendo un 'run run' en la cabeza que me está jodiendo viva".

Vanessa, a lágrima viva en el confe

Y se rompía por completo en el confesionario: "Lo innegable es que él a mí me cuida. Pero también necesito sentir cosas o sentirme a veces deseada. Hay veces que no me siento deseada por él". Y es que cuando alguien entra a la casa de 'Gran Hermano', te replanteas cosas que quizás antes no te habías replanteado: "A veces lo siento como un familiar, no como una pareja. Y yo necesito sentir esa pasión, porque yo sí la siento por él. Como el primer día no, más que el primer día".