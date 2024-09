Óscar rompe a llorar en directo tras un choque con Maite en la casa de 'Gran Hermano': "Estoy dolido y triste"

Óscar se puso a los mandos de la cocina en un momento dado y Maite, sin pelos en la lengua, le dijo lo que pensaba al respecto

La convivencia en Guadalix de la Sierra comienza a dar sus estragos y Óscar ha sido víctima de ello. Su relación con Maite no está siendo la mejor en estos primeros días desde que 'Gran Hermano' arrancó y un choque con la concursante ha hecho que se derrumbe en pleno directo. No es el primer choque que mantiene Óscar dentro de la casa desde que comenzó su aventura en el reality.

Cuando Ion Aramendi conectaba con los concursantes al principio del programa, algo notaba raro el presentador en Óscar. Pero ha sido posteriormente cuando el licenciado en Marketing y Comunicación salía al jardín de Guadalix y, junto a sus compañeros, confesaba qué le ocurría.

"Estoy dolido y triste. Me está costando. No estoy acostumbrado a estas cosas ni al juego sucio. No puedo ni hablar. Hay una educación y unos valores, y un respeto. Eso es inamovible", señalaba el concursante vasco. Todo ha ocurrido porque al parecer, se puso a los mandos de la cocina en la casa y Maite señaló que eso lo hacía para "comprar" a algún concursante. Un objetivo que según él no quería conseguir: "Para todos mis amigos he cocinado siempre".

"Que se diga eso... yo cocino desde el cariño porque me gusta cuidar a los que están a mi alrededor. Yo no cocino para conseguir nada a cambio. Tú haces algo con buena intención y se le da la vuelta. Por eso estoy tan triste. Que hagas algo con tu buena voluntad y que Maite le de la vuelta y diga: no, lo hace para ganar favores", subrayaba Óscar. Tras estas palabras, su vez se entrecortaba y lloraba a lágrima viva.

Para Maite todo son "suposiciones"

El concursante de 38 años no entendía cómo algo que ha hecho de manera altruista se haya visto así. O más concretamente, lo haya visto así Maite. Una Maite que, tras lo dicho por Óscar, alegaba que todo eran "suposiciones de él": "En ningún momento he dicho que cocine por estrategia. Agradecida estoy a él y a Laura, que se han servido siempre para cocinar. No tengo nada malo que decir de nadie y si lo tengo lo he hablado ya con quien tenía que hablarlo".