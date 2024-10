Alejandra Rubio critica que Carmen Borrego y su hijo acudan a '¡De viernes!': "Yo yo no lo haría, no me parece bien"

Carmen Borrego y su hijo acudirán a '¡De viernes!' y Alejandra Rubio no entiende su decisión

"Ni lo veré porque para mí esto ya ya está, que lo hablen en casa y se acabó", decía Alejandra Rubio

Alejandra Rubio critica la actitud de Carmen Borrego en la entrevista de su hijo: "Fue un error, era innecesario"

Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, acudirán este 11 de octubre a '¡De viernes!', algo que hace tan solo una semana parecía imposible dado su conflicto mediático. Sin embargo, tras una rectificación de José María y la inesperada reacción de su madre, podría producirse el reencuentro en plató y Alejandra Rubio se mostraba crítica en 'Vamos a ver'.

"Lo que me cuenta Carmen es que no va a ser un cara a cara, ella tiene una entrevista por un lado, él por otra parte y ese cara a cara no tiene por qué suceder", decía Adriana Dorronsoro.

Matices a un lado, Alejandra Rubio tiene muy clara cuál es su postura y la decía: "Yo yo no lo haría, no me parece bien ni estoy de acuerdo, lo digo abiertamente".

"No me gusta esta situación", confesaba Alejandra, que tiene la intención de mantenerse al margen: "Ni lo veré, no por nada, sino porque para mí esto ya ya está, que lo hablen en casa y se acabó".

Alessandro Lequio le recordaba que tiene que verlo porque es su trabajo, pero la aludida negaba y lanzaba un reproche: "Yo siempre vengo informada, no creo que haya decepcionado a nadie en ningún momento haciendo mi trabajo. Es mi familia, parece que se os olvida".

Y, por ello, cree que deberían resolver la situación en privado: "No estoy de acuerdo, que hagan lo que quieran. Ojalá se arreglen y que sea todo fantástico".

La petición de Alejandra Rubio a su madre, Terelu Campos

Eso sí, Alejandra hacía una petición y es que en el programa también estará su madre, Terelu Campos: "Que a mi madre no le salpique nada, que no se meta en nada".