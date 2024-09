Óscar se queja del comentario de Jorge Javier y Ruvens señala su traición: "No te paso una más, que tonto no soy"

La casa de 'Gran Hertmano' ha amanecido con Óscar en el centro del huracán. Los concursantes no entendieron que nominara con un punto a su gran amigo Ruvens y éste mismo le ha pedido explicaciones por la mañana, considerando que lo que ocurrió en la gala del pasado martes fue una "traición" en toda regla.

Si Óscar estaba enfrentado con Maite diariamente, ahora se le suma el 'gesto' que tuvo en directo con su amigo . En las nominaciones, el participante decidió dar un punto a Ruvens y, ante la sorpresa del mismísimo Jorge Javier, éste justificó el motivo: "Por lealtad a una persona. La princesita, a Maica". Una explicación que a Ruvens no convenció y decidió hablar las cosas cara a cara a primera hora de la mañana.

En el jardín, mientras Óscar se duchaba al aire libre. Éste empieza explicando que la nominación fue debido a gratitud con una persona, a lo que Ruvens reprocha: "Tienes que entender que tonto no soy y que hay un punto de estrategia, aunque para ti pese la gratitud". "Hay un punto de poneros de acuerdo para salvaros, para salvarte tú o salvar a ella y por eso me has dado un punto, ¿me entiendes?", le dice con el gesto contrariado a Óscar.

Al escuchar el enfado de Ruvens, Óscar intenta calmar los ánimos y le hace entender su situación: "A ti te aprecia más gente que a mí, no vas a salir...". A lo que su compañero, sin pestañear, responde al segundo: "Esto se trata de cuánta gente te quiere fuera, puedes ser el más querido y el más odiado a la vez". "Esto no va en quién es el más querido, los votos no van en positivo, no es quien quieres que se quede. Los votos son en negativo, es a quién quieres ver fuera", recalca Ruvens ante la mirada de Óscar.

"Yo no he tenido una movida a tu nivel, pero me he mojado bien y cuando uno se moja... además, que tonto no soy y hay 'x' cosas que se...", sentencia Ruvens. Óscar empieza a excusarse y contextualiza: "Pensé en ese momento 'vaya putada', era quemar tres votos, fue una estrategia fallida, nominar a la única persona a la que aprecio, con la que puedo hablar de cosas y que tiene un mínimo de la cultura que me interesa". Tras esto, Óscar agradece no haber sido nominado por Ruvens: "Es cierto que me has salvado tú, si me llegas a nominar, estoy en la calle".

El zasca de Ruvens tras la crítica de Óscar al comentario de Jorge Javier

"Lo de Jorge Javier me pareció... lo entendimos los tres, él, tú y yo... y por eso insistió, no por Maica y dijo 'me encanta tu nariz'. Lo hizo con nosotros porque sabe lo que hay", comenta Óscar totalmente decepcionado con el comentario del presentador. Además, añade: "A nadie le preguntó sus motivos y a mí sí".

Ante esta queja de Óscar, Ruvens sí que le es muy claro: "A mí no me chinchó. Pero esto es fácil, no haberlo hecho. Si no nominas, no te pregunta". Sentencia esto último sobre la nominación recibida por parte de su amigo. Tras esto, Óscar se marchó al interior de la casa y Ruvens se desplazó hacia la zona de deporte, donde estaban sus compañeros en la cinta y bicicleta.

Allí se desahoga junto al resto sobre la conversación que había tenido: "Me dice que lo de Jorge Javier le sentó un poco mal y me cuenta que la nominación no es por gratitud, que lo hizo por amistad". Maite, que no daba crédito con lo que escuchaba, dice: "¿Por amistad? Venga...".