Nerea le hace la pregunta más seria y directa a Luis: la concursante está "rayada" con su novio

Nerea estaba justificando la actitud que tuvo con Violeta en su reencuentro en el concurso. "Yo no tenía ningún problema en poder perdonar, pero no le iba a dar un abrazo", decía recordando sus momentos de tensión con ella. Ahora parece que las aguas entre Violeta y Nerea están calmadas desde que pusieron todas las cartas sobre la mesa , pero Nerea no deja de pensar en lo que pudo haber hecho Luis en su primera semana de concurso sin ella .

"¡Es que igual hay cosas que dices que no y hay un montón de cosas que me puedan preocupar!", le susurraba Nerea a Luis en la lavandería en lo que se estaba tornando en una discusión. "Vas a ver cómo soy contigo y cómo he hablado de ti y cómo te he echado de menos", le volvió a decir Luis. Al final, Nerea concluía que siente "muy raro" el momento en el que están.