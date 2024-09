La madre de Violeta aclara la relación de su hija con Jorge

Lo que en un primer momento parecía un bonito reencuentro entre Jorge y Violeta y el principio de una bonita historia de amor para algunos, ha quedado en el olvido. Ahora es Edi el que ocupa la cabeza de Violeta, y el gallego no disimula y le muestra su interés a la concursante en más de una ocasión, aunque no cree que vaya a ir a más que un simple rollo.

“Fuera, por muy guapa que la viera, no me fijaría en ella porque tiene 22 años. No me imagino con una chica de edad. Tengo 34 años y necesito una estabilidad”, aseguraba Edi en la casa a algunos de sus compañeros.