Edi ha encontrado un gran apoyo en Ruvens y ha aprovechado un momento en el que se han quedado a solas para sincerarse con él sobre su relación con Violeta y el verdadero motivo por el que, todavía, no ha decidido dar un paso más.

¿Qué es lo que frena al empresario? ¿Por qué el atractivo gallego aún no se ha decidido a dar un beso a la toledana? En una charla, el fornido galán se ha abierto en canal y ha explicado por qué aún no ha tenido con ella.

Ruvens se ha lanzado a preguntar a su compañero el motivo por el que todavía no se ha besado con Violeta y este ha declarado: “Aunque quieras, dar un beso, no hay un momento de intimidad. Yo no voy a pegarme el lote en el jacuzzi”, decía.