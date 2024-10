Gran Hermano, en directo: Violeta, preocupada por el exterior, se plantea no tener mas "relaciones íntimas" con Edi en la casa

La prueba del Cuco está ocasionando fricciones en la casa de Guadalix. La habitación azul va a por todas y tiene una estrategia: robar todo el tiempo que puedan al grupo de la habitación rosa para optar al título de Big Bro. Los de la habitación rosa se han enterado de sus planes y les han acusado de hacer trampas. Al parecer, los rosas se han planteado incluso sabotear la prueba, aunque pierdan todos. Veremos que deciden al final.

Violeta y Edi han aumentado la intensidad de su relación después de la hora sin cámaras. Tras varios encuentros íntimos en la casa, Violeta está muy preocupada por qué pensará su familia en el exterior y se plantea no compartir mas momentos así con el gallego. ¿Lo conseguirá?

Por su parte, Óscar y Maica están cada vez mas distanciados. Maica se siente dolida y no confía en Óscar y éste dice no aguantar que Maica esté siempre ofendiéndose por su comportamiento. Óscar, se siente muy agradecido a Maica, Daniela, Nerea y Luis por haberle acogido cuando nadie "le quería" en la casa, pero ahora está conociendo a mas gente y está feliz y ellos deberían alegrarse por él y no atacarle. Parece que algunos rosas se están pasando al azul.

