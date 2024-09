Los colaboradores se posicionan en el conflicto de Adrián y Maica: "Si estás enamorado tienes que defender lo tuyo, no puedes lavarte las manos"

En estas útlimas horas Maica ha reprochado a Adrián que no le apoyará en los posicionamientos contra Laura

Adrián ha intentado justificar su comportamiento, pero a Maica parece no convencerle: "Si vas a decir tal de Laura y luego vas a ir con los abracitos, a mí eso no me va, de verdad".

Preguntamos a los colaboradores de 'Gran Hermano' por esta trama ¿cómo acabarán Maica y Adrián? ¿Entienden el enfado de Maica? ¡Dale Play!

En estas útlimas horas Maica ha reprochado a Adrián que no le apoyará en los posicionamientos contra Laura. La de Cartagena no ha dudado en pedirle explicaciones al concursante, pues el vínculo que ambos mantienen es para ella suficiente como para que mostrase su aliento en un momento complicado. Sin embargo, Adrián justifica su comportamiento como una forma de no comenzar otra guerra dentro de la casa.

“Se me apagó la luz ayer. Te eché de menos, no quería ir a hablar contigo porque no quería agobiarte, sinceramente sí que esperaba porque me hacía falta, un abrazo tuyo, pero no te salió, no surgió, no pasa nada”. Sin embargo, Maica le explicaba que ella también esperaba ciertas cosas de él que no llegaron.

Maica explicaba que ha sentido que ha sido "un cuerpo andante por la casa". "Estoy mal pero pienso que soy una afortunada por estar aquí y no puedo ser tan inconsciente de estar llorando todo el día. Lloro, me levanto y sigo porque estoy acostumbrada a hacerlo así, aquí, fuera y ya está. Estoy muy dolida por lo que pasó, me dijiste que no 'dije nada por protegerte' pero sentí que no me hablaste con el corazón, que fue para salir del paso", explicaba.

Así mismo, la de Cartagena no entiende que Adrián de abrazos a Laura después de criticarle a las espaldas: "Si vas a decir tal de Laura y luego vas a ir con los abracitos, a mí eso no me va, de verdad".

Preguntamos a los colaboradores de 'Gran Hermano' por esta trama ¿qué crees que piensan? ¿podrán arreglarlo? ¿va al algo más su relación? ¡Dale Play!

Los colaboradores de 'Vamos a ver' defienden a Elsa de las críticas que recibe por parte de Laura y Violeta

Elsa ha conseguido abrirse y mostrarse como es en la casa de 'Gran Hermano'. Tanto es así que cada vez está más cerca de los chicos y no duda en mostrarle su cariño y afecto día a día. El problema viene de unos celos que surgen por parte de Violeta y Laura. Las dos comparten la misma opinión, y es que para ellas las muestras de cariño son en ocasiones faltas de respeto.

Hemos hablado con los colaboradores de 'VAV' sobre este dilema ¿entienden los celos por parte de Laura y Violeta? ¿y la actitud de Elsa? ¡Dale Play!

Alexia Rivas y Adriana Dorronsoro juzgan la actitud de Edi con Violeta: "Es un cucaracho"

El primer beso entre Edi y Violeta no ha tardado en llegar. Los concursantes llevan semanas tonteando dentro de la casa de 'Guadalix de la Sierra', y en el jacuzzi terminaron de saltar las chispas entre los dos. Aunque era un momento que muchos esperaban, algunos no han entendido la actitud que el gallego ha tenido a las espaldas de la concursante.

La madre de Violeta no ha entendido su actitud y hace unos días se mostraba muy enfadada en plató: "A su p* casa por falso y mala persona. El beso me daba igual, pero lo que acabo de ver, fatal. Que no se preocupe, que mi hija cuando salga de ahí y pase una semana se olvida de él. Pero bueno, todo lo que ha dicho... y mira que me caía bien. A su casa por malo y falso", decía enfadada.