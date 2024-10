Primeras palabras de Marta Castro tras salir a la luz la relación de Hiba Abouk con el último novio de Laura Matamoros

Tras confirmar que el protagonista de esta inesperada historia es Antonio Revilla y no Benji Aparicio (padre de sus hijos Matías y Benjamín), Marta Castro reconoce no haber podido hablar todavía con su amiga de esta historia. "No tengo ni idea Pero, o sea, me acabo de quedar muerta. No tengo ni idea", asegura.

"Laura está fenomenal. No la he visto, había quedado con ella el lunes, pero al final no pude quedar con ella, pero creo que está muy bien. No sé si está enamorada o no está enamorada, eso es una cosa que tiene que decir. No tengo ni idea, porque ha estado en Punta Cana y no la he visto desde que ha vuelto, pero sé que está muy contenta, muy feliz, muy tranquila, muy bien", dice haciendo referencia al reciente viaje que la hermana de Anita Matamoros ha hecho a República Dominicana, a donde viajaba para celebrar el 30º cumpleaños de María Pombo.